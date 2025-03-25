Трамваи хотят признать несостоятельными

Новосибирская компания, поставлявшая «Ульяновскэлектротрансу» (УЭТ) металлоизделия, подала в арбитражный суд заявление о банкротстве предприятия после того, как оно в течение почти года не оплачивало поставленную продукцию. За 10 лет это уже восьмое заявление о банкротстве УЭТ, все они заканчивались выплатой долгов и прекращением дела. В мэрии признают, что финансовое состояние компании «сложное», но заявляют, что никакой процедуры банкротства не может быть, и долг будет выплачен. Причиной хронической убыточности предприятия в администрации города считают сохранение социально значимых тарифов на проезд. Депутаты гордумы считают, что нет необходимости в повышении расходов бюджета на компенсацию выпадающих доходов, и «необходимо стимулировать» руководство «Ульяновскэлектротранса» к обеспечению эффективности предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На полное технологическое обновление УЭТ у мэрии Ульяновска пока не хватает средств

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ На полное технологическое обновление УЭТ у мэрии Ульяновска пока не хватает средств

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Во вторник, 25 марта, Арбитражный суд Ульяновской области зарегистрировал заявление ООО «Металлинвест-Новосибирск» о банкротстве ульяновского муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» (МУП УЭТ).

На сайте арбитражного суда конкретная сумма исковых требований не указана. В компании «Металлинвест-Новосибирск» также отказались называть сумму долга УЭТ и комментировать иск.

По данным картотеки арбитражных дел (портал «Электронное правосудие»), в августе прошлого года, компания «Металлинвест-Новосибирск» уже подавала иск к УЭТ с требованием о взыскании с УЭТ суммы долга и неустойки в общем размере 6,8 млн руб.

Согласно материалам суда, по договору на сумму 6,927 млн руб. от февраля 2024 года УЭТ получил от новосибирской компании подкладки Д-65 (металлические крепления для рельсов). Поставка товара была завершена в мае 2024 года, но за него МУП УЭТ выплатило только 600 тыс. руб. В июле 2024 года истец обращался к УЭТ с просьбой погасить задолженность, однако она так и не была погашена.

Это уже не первое заявление кредиторов о банкротстве УЭТ. Всего с 2016 года было подано восемь таких заявлений, из них четыре — от налоговой инспекции с суммами требований от 75 млн руб. до 100 млн руб. По всем заявлениям требования о введении процедуры банкротства заканчивались прекращением дела либо по мировому соглашению, либо в связи с оплатой долга.

Если в 2008 и 2009 годах МУП «Ульяновскэлектротранс» работало с прибылью, то, по данным УФНС, начиная с 2010 года предприятие находится в сложном финансово-экономическом положении: чистые убытки предприятия составляют от 21 млн руб. (в 2021 году) до 128 млн руб. (в 2020 году). По итогам 2023 года, выручка предприятия составила 641 млн руб., из них выручка от перевозки пассажиров — 448 млн руб., доход по муниципальному контракту — 187,7 млн руб. (в 2022 году стоимость муниципального контракта была 303 млн руб.). При этом себестоимость продаж составила 1,09 млрд руб., чистый убыток — 83,5 млн руб.

По данным источников «Ъ», по состоянию на январь 2025 года общий долг УЭТ перед поставщиками составляет 138,4 млн руб., причем основная часть долга — перед АО «Ульяновскэнерго» (78,8 млн руб.). По данным «Ульяновскэнерго» долг УЭТ перед поставщиком электроэнергии продолжает расти и на сегодня составляет «около 90 млн руб.». В «Ульяновскэнерго» отметили, что пока решают проблему долга «мирными методами», и «в настоящее время идут переговоры с администрацией города по графику погашения задолженности».

Исполняющий обязанности директора УЭТ Олег Королев (назначен 13 марта вместо возглавлявшего депутата гордумы Александра Шерстнева, ранее возглавлявшего УЭТ) во вторник был для комментариев недоступен. Профильный замглавы города Александр Ермаков пояснил «Ъ», что долг 6,8 млн руб. «не так велик» и фактически «никакой угрозы банкротства нет». «Мэрия не допустит запуска процедуры банкротства предприятия, и в рамках законодательства мы все эти вопросы решим»,— сказал заммэра. В то же время он признал, что «предприятие сложное», и это связано с тем, что стоимость проезда электротранспортом «намного ниже себестоимости», и «выпадающие доходы субсидируются из бюджета города». На сегодня, по словам заммэра, тариф составляет 31 руб. по безналичному расчету, сейчас подготовлен проект повышения тарифа до 37 руб. по безналичному расчету и до 38 руб. при оплате наличными. Кроме того, в целях повышения эффективности работы УЭТ и борьбы с безбилетниками предполагается «возврат к кондукторам на части маршрутов». Также, по его словам, в целях повышения эффективности предприятия рассматривается возможность дальнейшего обновления подвижного состава за счет инвесткредитов. «Да, хотелось бы большей модернизации, но резкое перевооружение предприятия наш бюджет себе позволить не может»,— сказал господин Ермаков, отметив, что «за электротранспортом все равно будущее», «часть регионов, которые отказались от него, потом об этом сильно пожалели». Но концессии, в которые зашли крупные производители трамваев, заметил заммэра, пока тоже не показали свою эффективность, учитывая наличие в таких программах нерегулируемых тарифов.

Первый зампред гордумы, член профильного комитета по транспорту Игорь Крючков считает, что нет необходимости рассматривать вопрос о повышении субсидий на компенсацию выпадающих доходов, и настаивает на проведении мероприятий по повышению экономической эффективности предприятия. «Кардинальной мерой могло быть установление тарифа на проезд в размере 80 рублей, тогда никто, кроме народа, в убытке не будет. Но идти на это нельзя. При всем моем уважении к “Ульяновскэлектротрансу”, необходимо, чтобы они не ждали только субсидий, но еще и своей головой думали. Их надо к этому стимулировать»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск