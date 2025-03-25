Главные новости за 25 марта. Сочи

В 2025 году Сочи получит 49,5 млрд руб. на участие в 11 государственных программах, из которых 2 млрд руб. направят на модернизацию систем водоснабжения.

Сочинцы предстанут перед судом за мошенническое завладение и продажу муниципального земельного участка площадью 2,5 тыс. кв. м в Адлерском районе. Ущерб составил свыше 34,4 млн руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя, которого обвиняют в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета.

До 31 мая 2025 на участке трассы А-149 Адлер — Красная Поляна года ввели реверсивное движение. Кратковременный реверс организуют с помощью светофоров и при необходимости регулировщиков на участке с 39-го по 43+155 км.

В 2024 году сотрудники таможенного поста аэропорта Сочи пресекли незаконный вывоз валюты на сумму более 25 млн руб. Общая сумма незаконно перемещаемой валюты в три раза превысила показатели 2023 года (8 млн руб.).

Прокуратура Адлерского района Сочи добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении соседа 72-летней пенсионерки. Фигурант дела обманом вынудил местную жительницу заложить ее единственное жилье для получения займа в 7,5 млн руб.

Ведущий инспектор таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни уволен в связи с утратой доверия после проверки. Сотруднику предложили взятку за отказ от проведения таможенного контроля автомобиля марки «Лексус» при пересечении границы.

ФАУ «Роскапстрой» разработало сводный перечень мероприятий для борьбы с оползнями в Сочи. Стоимость реализации проекта оценивается в 88,7 млрд руб.