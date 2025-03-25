На старом Краснополянском шоссе ввели временный реверс для ремонта

До 31 мая 2025 на участке трассы А-149 Адлер — Красная Поляна года ввели реверсивное движение. Кратковременный реверс организуют с помощью светофоров и при необходимости регулировщиков на участке с 39-го по 43+155 км, сообщает пресс-служба Федерального казенного учреждения (ФКУ) Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

По информации управления федеральных дорог, на этом отрезке будут менять перильные ограждения, восстанавливать тротуарную плитку, устанавливать водоотводные лотки, наносить разметку, ремонтировать водопропускную трубу и монтировать дорожные знаки.

Дополнительно с 10 апреля по 31 мая 2025 года на этом же участке запланированы асфальтобетонные работы, во время которых также будет действовать реверсивное движение.

«Ъ-Сочи» писал, что на трассе А-147 Джубга — Сочи приступили к тестированию новой дорожной технологии, которая предназначена для профилактической защиты и увеличения межремонтных интервалов дорожного полотна. Асфальтобетонную пропитку «Дорсан» наносят на четырехкилометровый отрезок между населенными пунктами Адлер и Веселое.

Мария Удовик