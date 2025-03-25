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Сочинцы предстанут перед судом за аферу с муниципальной землей на 34 млн рублей

Пятеро жителей Сочи предстанут перед судом за мошенническое завладение и продажу муниципального земельного участка площадью 2,5 тыс. кв. м в Адлерском районе. Ущерб составил свыше 34,4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с января 2020 по сентябрь 2021 года члены организованной группы с помощью поддельных документов незаконно приобрели в собственность земельный участок площадью 2,5 тыс. «квадратов» в Адлерском районе.

По данным следствия, злоумышленники по предварительному сговору реализовали полученный участок, а вырученные средства потратили на личные нужды. В результате их действий бюджету города-курорта нанесен ущерб свыше 34,4 млн руб.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным Управлением ФСБ России.

Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд. Фигурантам дела инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сочинцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура курорта завершила проверку соблюдения земельного законодательства и инициировала уголовное дело против участников ОПГ, подозреваемых в мошенничестве с земельными участками на территории Сочинского национального парка. Фигурантам дела удалось оформить право собственности на земельные участки площадью более 89 тыс. кв. м, которые покрыты реликтовым лесом.

Мария Удовик

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