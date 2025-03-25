На борьбу с оползнями в Сочи требуется 88,7 млрд рублей

ФАУ «Роскапстрой» разработало сводный перечень мероприятий для борьбы с оползнями в Сочи. План состоит из двух очередей и включает 645 задач по реконструкции сооружений на протяжении 58 км. Стоимость реализации проекта оценивается в 88,7 млрд руб., сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта. Окончательная сумма будет определена после подготовки проектно-сметной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Сейчас департамент реализации проектов комплексного развития мэрии Сочи совместно с краевыми властями рассматривает возможность создания отдельной федеральной программы для берегоукрепления и противооползневых работ.

«Все предложения в части указанных мероприятий на федеральном уровне будут направлены в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края»,— отметили в администрации Сочи.

В декабре 2024 года во время шторма в Сочи за сутки было зафиксировано 13 крупных оползней, в результате которых пострадали восемь участков дорог.

Мария Удовик