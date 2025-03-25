В 2024 году таможня аэропорта Сочи изъяла валюту на 25 млн рублей

В 2024 году сотрудники таможенного поста аэропорта Сочи пресекли незаконный вывоз валюты на сумму более 25 млн руб. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таможенный пост аэропорта Сочи зафиксировал значительный рост правонарушений в 2024 году. По данным ведомства, было возбуждено 874 дела об административных правонарушениях, что на 47% превышает показатель 2023 года (594 дела).

За 2025 год сотрудники таможни выявили 115 случаев незаконного перемещения наличных денежных средств через границу и возбудили три уголовных дела. Общая сумма незаконно перемещаемой валюты в три раза превысила показатели 2023 года (8 млн руб.). Чаще всего нарушители пытались вывезти доллары США, евро и руб. в Турцию, Узбекистан, ОАЭ, Израиль и Грузию.

Специалисты таможни напоминают, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз из страны иностранных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тыс. долларов США.

В 2024 году сотрудники таможни также обнаружили 67 фактов незаконного перемещения табачной продукции физическими лицами. Было изъято около 170 тыс. единиц табачных изделий, в том числе сигариллы, стики, сигары, а также более 22 кг насвая и табака. В 2023 году было конфисковано всего 16 тыс. единиц подобной продукции.

Согласно законодательству, для личного пользования разрешен ввоз не более 200 сигарет, 50 сигар, 200 стиков или 250 гр табака в расчете на одно физическое лицо старше 18 лет.

Кроме того, в 2024 году выявлен 141 случай незаконного перемещения коммерческих партий товаров, замаскированных под личные вещи. Всего было изъято более 137 тыс. товаров коммерческого назначения.

Таможенные органы напоминают, что при воздушных перевозках гражданам разрешается ввозить на территорию ЕАЭС без уплаты пошлин товары стоимостью до 10 тыс. евро весом не более 50 кг. При превышении лимитов требуется декларирование с уплатой пошлин в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг превышения установленного лимита.

Мария Удовик