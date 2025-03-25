Сочинец предстанет перед судом за оправдание терроризма в интернете

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Сочи. Сочинца обвиняют в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае-июне 2023 года обвиняемый со своего мобильного устройства разместил в социальной сети комментарии, содержащие оправдание терроризма и призывы к экстремизму. Правоохранительные органы пресекли противоправные действия.

Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», к осуществлению террористической деятельности).

«Ъ-Сочи» писал, что на границе с Абхазией у туриста нашли запрещенную книгу о Гитлере. Гражданин заявил, что книгу нашел за автобусной остановкой и решил взять с собой. О том, что издание является экстремистским, задержанный узнал от таможенников.

Мария Удовик