В 2025 году Сочи получит 49,5 млрд рублей на развитие по госпрограммам

В 2025 году Сочи получит 49,5 млрд руб. на участие в 11 государственных программах, из которых 2 млрд руб. направят на модернизацию систем водоснабжения. Дополнительно 117 млн руб. направят на решение вопросов местного значения по предложениям парламентариев ЗСК от Сочи, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи принял участие в круглом столе Законодательного собрания Краснодарского края, где обозначил достижения города в социально-экономическом развитии и исполнении рекомендаций ЗСК, содержащих почти 90 пунктов по различным сферам жизни курорта.

В 2024 году Сочи участвовал в 12 краевых госпрограммах. На развитие ключевых направлений из федерального и регионального бюджетов привлечено 20,6 млрд руб. Проведена масштабная деятельность для достижения целевых показателей в экономике, социальном строительстве, льготном обеспечении, озеленении, благоустройстве и формировании комфортной городской среды, обновлении инженерной инфраструктуры, содействии бизнесу и инвесторам, а также развитии производства.

«Благодарю Юрия Александровича Бурлачко и весь краевой депутатский корпус за взвешенную положительную оценку нашей деятельности и всестороннюю поддержку»,— отметил глава курорта.

Мария Удовик