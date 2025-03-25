Таможенника МАПП Адлер уволили за утрату доверия после проверки прокуратуры

Ведущий инспектор таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни уволен в связи с утратой доверия после проверки, проведенной Сочинской транспортной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорный орган выявил, что сотруднику поступило предложение о получении денежных средств за отказ от проведения таможенного контроля автомобиля марки «Лексус» при пересечении границы. Вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции, сотрудник не уведомил непосредственного начальника о возникновении конфликта интересов и попытке склонения к незаконному использованию должностного положения.

По итогам рассмотрения представления, внесенного прокурором начальнику Краснодарской таможни, должностное лицо освободили от занимаемой должности.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте после вмешательства прокуратуры уволили директора МКУ «Дирекция заказчика Хостинского внутригородского района Сочи». Поводом послужило сокрытие более 12 млн руб. доходов.

Мария Удовик