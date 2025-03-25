В Сочи сосед вынудил пенсионерку взять кредит под залог квартиры

Прокуратура Адлерского района Сочи добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении соседа 72-летней пенсионерки, который обманом вынудил местную жительницу заложить ее единственное жилье для получения займа в 7,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пенсионерка обратилась на личный прием к районному прокурору с жалобой на обман. По ее словам, сосед уговорил ее помочь в получении займа в размере 7,5 млн руб., предложив в качестве залога ее единственное жилье.

В течение года сосед обещал погасить заем и убеждал пожилую женщину в безопасности ее недвижимости, однако долг так и не вернул.

Первоначально полиция отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению пострадавшей. Однако прокуратура отменила это решение и потребовала провести дополнительную проверку, после которой следователь возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В защиту интересов пенсионерки прокурор направил в Адлерский районный суд исковое заявление о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием обмана. Суд принял иск к производству.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура курорта помогла пенсионерке-инвалиду вернуть квартиру. Пострадавшая думала, что подписывает соглашение о пожизненном содержании с иждивением.

Мария Удовик