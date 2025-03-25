Главные новости за 25 марта. Новороссийск

Площадь горения на мусорном полигоне в Новороссийске на утро 25 марта сократилась до 800 кв. м.

В Новороссийске ограничат движение грузовых автомобилей на нескольких улицах.

Под Новороссийском из-за горящей свалки превышены вредные вещества в воздухе.

Население Новороссийска превысило 500 тысяч человек.

В Новороссийске для тушения горящего полигона применили инновационные материалы.

Инвестиции в туристические проекты Новороссийска превысили 5 млрд рублей.

Апелляцию по делу новороссийского застройщика ЖК «Пятое авеню» перенесли.

Новороссийский морской торговый порт предъявил иск экс-гендиректору Флота НМТП.