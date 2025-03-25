Главные новости за 25 марта. Новороссийск
Площадь горения на мусорном полигоне в Новороссийске на утро 25 марта сократилась до 800 кв. м.
В Новороссийске ограничат движение грузовых автомобилей на нескольких улицах.
Под Новороссийском из-за горящей свалки превышены вредные вещества в воздухе.
Население Новороссийска превысило 500 тысяч человек.
В Новороссийске для тушения горящего полигона применили инновационные материалы.
Инвестиции в туристические проекты Новороссийска превысили 5 млрд рублей.
Апелляцию по делу новороссийского застройщика ЖК «Пятое авеню» перенесли.
Новороссийский морской торговый порт предъявил иск экс-гендиректору Флота НМТП.