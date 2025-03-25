Апелляцию по делу новороссийского застройщика ЖК «Пятое авеню» перенесли

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд перенес слушания по жалобе ООО «Специализированного застройщика "Инстрой"» на решение Арбитражного суда Краснодарского края. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебное заседание, которое должно было состояться сегодня, 25 марта, отложено в связи с болезнью судьи. Новая дата слушания по делу ООО «СЗ "Инстрой"» назначена на 8 апреля 2025 года.

Застройщик жилого комплекса «Пятое авеню» в Новороссийске — ООО «СЗ "Инстрой"» обжалует решение суда первой инстанции об ограничении деятельности на пять месяцев из-за задержки передачи объектов долевого строительства ЖК «Пятое авеню» более чем на три месяца. Истцом выступил департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.

В ответ на запрос «Ъ-Новороссийск» в ведомстве пояснили, что департамент действовал в соответствии с российским законодательством.

«Обращение департаментом в суд обусловлено неисполнением ООО «СЗ "Инстрой"» принятых обязательств по передаче объектов недвижимости участникам долевого строительства в срок, установленный договорами участия в долевом строительстве»,— прокомментировала заместитель руководителя департамента Татьяна Шарапова.

Юристы считают, что решение суда апелляционной инстанции не имеет практического смысла, так как решение кубанского арбитража не лишает «СЗ "Инстрой"» права осуществлять предпринимательскую деятельность и завершить начатое строительство жилого комплекса. По мнению партнера и руководителя практики «Банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павла Новикова, велика вероятность, что суд апелляционной инстанции рассмотрит жалобу уже после того, как пятимесячный срок истечет.

Алена Воробьева