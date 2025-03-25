В Новороссийске ограничат движение грузовых автомобилей на нескольких улицах

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения Новороссийска приняла решение ограничить движение грузового транспорта на нескольких участках. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Принято решение ограничить в часы пик с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 движение грузового транспорта через кольцевое пересечение от ул. Мира до ул. Видова. Знаки установим до 30 апреля 2025 года»,— сообщил господин Гавриков.

По его словам, движение грузового транспорта будет ограничено в 13 микрорайоне, по ул. Видова, на участке от ул. Тобольская до ул. Горького. На участках до 20 апреля 2025 года будут установлены дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Также знаки будут установлены по ул. Камская, пер. Днепровский, ул. Гордеева, ул. Павловского со стороны ул. Видова, по ул. Герцена, а также по ул. Кирова, ул. Котовского, ул. Пироговская, ул. Менжинского, ул. Шаумяна, пер. Казанский, в срок до 30 мая 2025 года.

Алена Воробьева