Инвестиции в туристические проекты Новороссийска превысили 5 млрд рублей

Общий объем инвестиций в реализованные туристические проекты в Новороссийске составил более 5 млрд руб. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на управление курортов и туризма администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Общий объем вложений в проекты, которые реализуются инвесторами на территории Новороссийска, составил 36,2 млрд руб., отметили в управлении.

«Новороссийск становится для туристов все более привлекательным благодаря тесному сотрудничеству между администрацией и предприятиями туристской отрасли. Продуктивность сотрудничества с каждым годом растет. Свой вклад вносят регулярное повышение квалификации кадров в сфере туризма и получение предприятиями отрасли субсидий в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», — прокомментировали в управлении курортов и туризма Новороссийска.

Среди реализованных проектов на территории города-героя — строительство и реконструкция отелей 4 звезд, пятизвездочной гостиницы, реконструкция системы водоотведения в селе Большие Хутора. Также в список вошли проекты по строительству очистных сооружений, реконструкции коллекторов и канализационных насосных станций.

Завершается реконструкция набережной озера Абрау. Проект находится на 3-м этапе реализации, до этого были завершены 1-й и 2-й этапы). В селе Мысхако возводят гостиничный комплекс. Еще одну гостиницу категории 3 звезд строят на территории базы отдыха «Голубой факел» в урочище Широкая балка. Среди других реализуемых проектов в управлении отметили строительство и реконструкцию гостиницы 5 звезд.

Алена Воробьева