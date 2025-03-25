Новороссийский морской торговый порт предъявил иск экс-гендиректору Флота НМТП

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Степану Высоких о взыскании упущенной выгоды в размере 275, 6 млн руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 20 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Причина возникновения исковых требований в материалах дела пока не раскрывается.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Степан Высоких руководил дочерней структурой НМТП — АО «Флот НМТП» — с 18 мая 2022 года по 10 октября 2024 года. Сейчас компанию возглавляет Александр Оводовский.

Акционерное общество «Флот Новороссийского морского торгового порта» является одной из крупнейших буксирных компаний, сказано на сайте компании. Оказывает полный спектр услуг, включая буксировку судов, услуги швартовных операций, снабжение топливом, водой, противопожарные и природоохранные услуги, входящие в комплекс услуг по обеспечению работы морского порта.

Выручка АО «Флот НМТП» по итогам 2023 года составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 878 млн руб.

Наталья Решетняк