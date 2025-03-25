Экспорт овса в Китай и 400 млн рублей на питание дошкольников

Впервые филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК» осуществил контроль партии овса, предназначенной для экспорта в Китай. Объем проверенной продукции составил 1 тыс. тонн.

В 2025 году в Татарстане выделят 400 млн руб. на организацию питания в детских садах. Суточная стоимость питания для детей младше 3 лет составляет 135,49 руб., а для старших дошкольников — 170,64 руб.

За пять лет в Татарстане отреставрировали 10 мусульманских памятников культуры, вложив в это более 2,2 млрд руб. Средства поступали из федерального и регионального бюджетов, а также от меценатов, которые покрыли значительную часть затрат.

Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение на базе Липецкого кузнечного завода. Благодаря этому производство сможет выпускать свыше 40 тыс. тонн заготовок литейного и кузнечного производства.

Госкомитет Татарстана по тарифам изучает вопрос увеличения цен на речные перевозки из Набережных Челнов. В случае одобрения новые тарифы будут применяться до конца 2025 года.

Агентство по страхованию вкладов выделит дополнительно 390 млн руб. для расчетов с кредиторами «Автоградбанка» из Набережных Челнов. Общий объем требований кредиторов достигает 3,9 млрд руб. Старт выплат запланирован на 2 апреля.

В феврале 2025 года Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объему выдачи льготной ипотеки. Всего было выдано 1,001 тыс. кредитов на сумму 5,12 млрд руб. По сравнению с январем количество займов выросло на 96%, а их общая сумма — на 90%.

В Татарстане УФСБ выявило жителя Набережных Челнов, подозреваемого в государственной измене, и вручило ему предостережение о недопустимости таких действий. По данным ведомства, собранные им сведения были общего характера и получены из СМИ.

Артём Дергунов