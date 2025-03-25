Филиал ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» впервые провел контроль партии овса, отправляемой в Китайскую Народную Республику (КНР). Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан впервые экспортирует партию овса в Китай

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан впервые экспортирует партию овса в Китай

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем проверенного для экспорта овса составил 1 тыс. тонн. По результатам лабораторных исследований продукция соответствует фитосанитарным требованиям Китая.

Исследования выполнены согласно протоколу между Минсельхозом России и китайскими контролирующими органами.

Ранее Татарстан экспортировал в Китай преимущественно ячмень, пшеницу, горох и масличные культуры. В 2024 году общий объем экспорта сельхозпродукции в КНР достиг 11,5 тыс. тонн.

В январе сообщалось, что за год экспорт проверенной филиалом ЦОК АПК пшеницы из Татарстана вырос в 19 раз и составил 31,5 тыс. тонн.

Артём Дергунов