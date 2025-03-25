Госкомитет Республики Татарстан по тарифам рассматривает возможность повышения стоимости проезда на речных маршрутах из Набережных Челнов. Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах планируют повысить тарифы на речные перевозки

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ В Набережных Челнах планируют повысить тарифы на речные перевозки

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Так, взрослый билет по маршруту Набережные Челны — Соколки может подорожать до 234 руб., а детский — до 117 руб.

Также изменятся тарифы на другие направления:

Набережные Челны — Вишневка — 84 руб.;

Набережные Челны — Елабуга — 91 руб.;

Набережные Челны — Нижнекамск — 152 руб.;

Набережные Челны — Сентяк — 168 руб.;

Набережные Челны — Котловка — 185 руб.;

Набережные Челны — Свиногорье — 218 руб.;

Набережные Челны — Грахань — 218 руб.

Новые тарифы будут действовать до конца 2025 года, если проект постановления будет утвержден.

Артём Дергунов