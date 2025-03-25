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Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства

Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) запускает новое производственное подразделение на базе Липецкого кузнечного завода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства

Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

Расширение мощностей предприятия позволит выпускать более 40 тыс. тонн литейных и кузнечных заготовок. Интеграция с Липецким заводом даст ЧЗСА возможность не только контролировать производственные процессы, но и предлагать клиентам комплексные решения по изготовлению ключевых компонентов для машиностроительной отрасли.

«Это важный этап в укреплении цепочки поставок в рамках Машиностроительного кластера республики. Кластер играет ключевую роль в реализации сквозных проектов импортозамещения и создании инновационной продукции», — сообщил Олег Николаев.

Совместная работа предприятий позволит оптимизировать производственные процессы, создать дополнительные рабочие места и значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.

Артём Дергунов

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