Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства
Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) запускает новое производственное подразделение на базе Липецкого кузнечного завода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства
Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева
Расширение мощностей предприятия позволит выпускать более 40 тыс. тонн литейных и кузнечных заготовок. Интеграция с Липецким заводом даст ЧЗСА возможность не только контролировать производственные процессы, но и предлагать клиентам комплексные решения по изготовлению ключевых компонентов для машиностроительной отрасли.
«Это важный этап в укреплении цепочки поставок в рамках Машиностроительного кластера республики. Кластер играет ключевую роль в реализации сквозных проектов импортозамещения и создании инновационной продукции», — сообщил Олег Николаев.
Совместная работа предприятий позволит оптимизировать производственные процессы, создать дополнительные рабочие места и значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.