Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) запускает новое производственное подразделение на базе Липецкого кузнечного завода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева Чебоксарский завод силовых агрегатов запускает новое подразделение производства

Фото: Telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

Расширение мощностей предприятия позволит выпускать более 40 тыс. тонн литейных и кузнечных заготовок. Интеграция с Липецким заводом даст ЧЗСА возможность не только контролировать производственные процессы, но и предлагать клиентам комплексные решения по изготовлению ключевых компонентов для машиностроительной отрасли.

«Это важный этап в укреплении цепочки поставок в рамках Машиностроительного кластера республики. Кластер играет ключевую роль в реализации сквозных проектов импортозамещения и создании инновационной продукции», — сообщил Олег Николаев.

Совместная работа предприятий позволит оптимизировать производственные процессы, создать дополнительные рабочие места и значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.

Артём Дергунов