На расчеты с кредиторами татарстанского «Автоградбанка» направят 390 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов направит дополнительные 390 млн руб. на расчеты с кредиторами набережночелнинского «Автоградбанка». Об этом сказано в сообщении АСВ.

Общая сумма установленных кредиторами требований по выплатам составляет 3,9 млрд руб. Они начнутся со 2 апреля.

Банк России лишил «Автоградбанк» лицензии 17 июня 2024 года. По информации регулятора, кредитная организация обслуживала клиентов, которые совершали подозрительные денежные операции, выводя крупные суммы денег в теневой оборот и, возможно, финансировали терроризм.

После отзыва лицензии у банка Агентство по страхованию вкладов заявило о готовности выплатить вкладчикам около 2,4 млрд руб.

Дарья Сайфиева