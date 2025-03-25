В Татарстане выявили челнинца, подозреваемого в госизмене

УФСБ России по Республике Татарстан выявило жителя Набережных Челнов, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемый связался с сотрудником спецслужб Украины и получал от него задание по сбору и передаче информации о военно-промышленных объектах на территории Татарстана.

Собранные челнинцем сведения носили общий характер и были получены из СМИ. Мужчине выдали предостережение о недопустимости подобных действий.

Дарья Сайфиева