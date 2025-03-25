В Татарстане за пять лет успешно отреставрировали 10 мусульманских объектов культурного наследия. Общий объем инвестиций в эти проекты превысил 2,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 5 лет на реставрацию 10 мечетей и медресе потратили 2,2 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане за 5 лет на реставрацию 10 мечетей и медресе потратили 2,2 млрд рублей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Финансирование осуществлялось за счет средств федерального и республиканского бюджетов, но значительную часть расходов взяли на себя меценаты и благотворители.

Все реставрационные работы проводились под строгим контролем Комитета ОКН.

Среди отреставрированных памятников архитектуры значатся следующие:

2020 год — Азимовская мечеть в Казани и мечеть в селе Береске Атнинского района;

2021 год — деревянная мечеть в селе Большая Елга Рыбно-Слободского района;

2022 год — корпус медресе «Мухаммадия» и здание медресе «Марджания» в Казани;

2023 год — Бурнаевская и Голубая мечети в Казани;

2024 год — мечети «Иске-Таш» на ул. Гафури, Ново-Слободская на ул. Меховщиков и мечеть Марджани.

Работы по сохранению объектов религиозного значения продолжаются. В текущем году планируется завершение реставрации одной из старейших мечетей в селе Маскара Кукморского района, а также деревянной мечети в селе Айбаш Высокогорского района.

Торжественные мероприятия, посвященные завершению этих проектов, запланированы на летний период.

Артём Дергунов