На обеспечение питания в дошкольных образовательных учреждениях в Татарстане направят 400 млн руб. в 2025 году. Об этом сообщает Госкомитет Татарстана по закупкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане на питание дошкольников направят 400 млн рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане на питание дошкольников направят 400 млн рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Средства распределят между Арским, Атнинским, Балтасинским, Верхнеуслонским, Высокогорским, Зеленодольским, Кайбицким, Лаишевским, Пестречинским и Тюлячинским районами.

Цена питания на одного ребенка младше 3 лет в дошкольных учреждениях составляет 135,49 руб. в день, а для детей старше этого возраста — 170,64 руб.

Заказчиками услуг по организации питания до конца 2025 года выступают 375 детских садов, которые посещают 2 387 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Казани с января 2025 года повысили цены на школьное питание на 4–10 руб.

Дарья Сайфиева