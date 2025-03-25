Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов по объему льготного ипотечного кредитования в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготным ипотечным кредитам за февраль

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по льготным ипотечным кредитам за февраль

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Татарстан занял пятое место среди регионов России, уступив Москве (3,28 тыс. кредитов на 24,18 млрд руб.), Московской области (2,32 тыс. кредитов на 15,39 млрд руб.), Санкт-Петербургу (1,62 тыс. кредитов на 10,46 млрд руб.) и Краснодарскому краю (1,05 тыс. кредитов на 5,29 млрд руб.).

В республике было выдано 1,001 тыс. жилищных льготных кредитов на общую сумму 5,12 млрд руб. По сравнению с январем количество выданных кредитов увеличилось на 96%, а их общий объем — на 90%.

Средний размер льготного ипотечного кредита в регионе за февраль составил 5,12 млн руб. Средний срок кредитования в регионе составил 291 месяц.

Чувашская Республика занимает 32 место в рейтинге за февраль с количеством выданных кредитов 257 на 1,21 млрд руб. и средним сроком кредитования в 305 месяцев.

Ранее сообщалось, что Татарстан также вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в феврале 2025 года.

Артём Дергунов