Конференция ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде пройдет на день раньше

Оргкомитет конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) объявил о переносе дат проведения юбилейного десятого мероприятия. Основная программа теперь запланирована на 2–5 июня 2025 года вместо ранее анонсированных 3–6 июня.

Кроме основной конференции на территории «Нижегородской ярмарки» запланированы следующие события:

Глобальный цифровой форум (5–6 июня) — площадка для международного диалога;

«Тех-Френдли Викенд» (5–8 июня) — фестиваль технологий для молодежи;

Награждение победителей Премии CIPR Digital (2 июня) за самые выдающиеся достижения в области цифровых технологий;

Культурные и партнерские мероприятия, приуроченные к 10-летию ЦИПР.

В 2024 году конференция собрала рекордные 9 800 участников из 89 регионов России и 25 стран. На выставке было представлено 156 стендов с технологическими решениями ведущих российских и международных компаний.

ЦИПР проводится при поддержке правительства РФ, Минцифры и правительства Нижегородской области. Организатором выступает компания «ОМГ». Мероприятие остается ключевой площадкой для демонстрации достижений в области цифровизации промышленности.