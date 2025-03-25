Alibaba начнет вновь наращивать штат после трех лет сокращений

Председатель совета директоров Alibaba Group Джо Цай заявил, что корпорация вновь начнет набирать сотрудников в ближайшее время. Их количество стабильно сокращалось последние три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chance Chan / File Photo / Reuters Фото: Chance Chan / File Photo / Reuters

По словам топ-менеджера, после февральской встречи главы КНР Си Цзиньпина с предпринимателями, в том числе основателем Alibaba Джеком Ма, компания испытывает оптимизм относительно будущего технологического сектора Китая. «Это был очень, очень четкий сигнал бизнес-сообществу: продолжайте инвестировать в свой бизнес, а также набирайте сотрудников»,— рассказал господин Цай.

Между тем председатель совета директоров выразил опасения по поводу масштабных инвестиций в разработку искусственного интеллекта в США. «Люди говорят о $500 млрд, о нескольких сотнях миллиардов долларов. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Я думаю, что в каком-то смысле люди инвестируют в будущий спрос, какой он видится им сегодня»,— заявил Джо Цай и добавил, что нынешняя гонка бюджетов в сфере разработки ИИ похожа «на начало какого-то пузыря».

Кирилл Сарханянц