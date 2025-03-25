Шадаев: 90% мошеннических манипуляций происходит в иностранных мессенджерах

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что более 90% мошенничеств с использованием социальной инженерии в России происходит в иностранных мессенджерах. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы, где рассматривались поправки к законопроекту о борьбе с кибермошенничеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как напомнил Максут Шадаев, документ запрещает использовать иностранные мессенджеры в работе госорганов, спецслужб и операторов цифровых платформ. «Более 90% сейчас у нас социальной инженерии происходит с использованием иностранных мессенджеров, когда представляются мошенники представителями органов государственной власти, банков, цифровых платформ, операторов связи, собственно»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Госдума на пленарном заседании 25 марта приняла закон о борьбе с кибермошенничеством сразу во втором и третьем чтении. Он включает в себя 30 мер, в числе которых маркировка звонков, а также запрет для банков, госорганов и операторов связи общаться с гражданами и клиентами через иностранные мессенджеры.

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