Главные новости к утру 25 марта

Отгрузка энергетического угля из России в Китай морем за две декады марта снизилась на 49% в годовом сравнении. В другие страны Азии поставки также сократились, но не так существенно. Китай после санкций стал крупнейшим рынком для российского энергетического угля, но сейчас активно поддерживает собственную добычу. Другие страны региона заместить китайские объемы потребления не смогут.

Источник агентства Reuters в Белом доме сообщил, что переговоры, которые проводят дипломаты США с делегациями из России и Украины «идут хорошо, и вскоре ожидается позитивное объявление». 24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ, 23 марта — США и Украины.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто в администрации президента США Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в мессенджере Signal. Господин Хегсет назвал главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, который рассказал про обсуждение высокопоставленными лицами США в Signal готовящихся ударов по хуситам, «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом».

Минпромторг выдал поручение Сколтеху проработать сценарий производства в РФ отечественной консоли, МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус») — предоставить характеристики нового процессора, а Fplus — характеристики самой игровой консоли компании. Новый игровой процессор будет разработан в 2026 году, производить его планируют в Китае, а общая стоимость процесса оценивается в районе 20 млрд руб. Эксперты уточняют, что все проекты в рамках стратегии производства игровой консоли в РФ Минпромторг готов субсидировать на 50%.

IT-холдинг Т1 заявил, что уходит из отрасли гражданских беспилотных авиационных систем. Как рассказали «Ъ» в компании, высвобожденные ресурсы, как и в случае с отказом от проекта по запуску спутника год назад, Т1 направит на развитие услуг дистанционного зондирования земли.

В Московском театре «Маска» состоялось вручение 38-й Национальной кинематографической премии «Ника», на которую номинировались картины, вышедшие в 2024 году. Триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», получившая семь наград, включая главный приз.

На фоне развития альтернативных вариантов приобретения жилья страховые компании стали предлагать клиентам и новый вид страховки. Теперь застраховать жизнь и здоровье может не только ипотечный заемщик, но и покупатель квартиры в рассрочку или арендатор жилья с дальнейшим выкупом. Таким образом страховщики могут компенсировать выпадающие от сокращения ипотеки доходы. Но ЦБ жестко контролирует подобные схемы.