Reuters узнал о скором «позитивном объявлении» США по итогам переговоров в Эр-Рияде

Источник агентства Reuters в Белом доме сообщил, что переговоры, которые проводят дипломаты США с делегациями из России и Украины «идут хорошо, и вскоре ожидается позитивное объявление». 24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций США и РФ, 23 марта — США и Украины.

«Переговоры, организованные техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, идут очень хорошо, и все вовлеченные стороны работали весь день и всю ночь. Мы ожидаем позитивного объявления в ближайшем будущем»,— приводит Reuters слова своего источника в Белом доме.

Переговоры делегаций США и 24 марта дились 12 часов, переговоры США и Украины — пять. Российская сторона называет их консультациями и подчеркивает, что ключевых вопросов по украинскому урегулированию на них не обсуждалось, официально темой было заявлено возобновление судоходства в Черном море.

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко говорил, что на переговорах 23 марта они обсуждалось «взаимном прекращении огня». «Мы не будем атаковать их объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши»,— пояснял господин Лещенко.

Подробнее о прошедших переговорах РФ и США — в материале «Ъ».