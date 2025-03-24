Главные новости за 24 марта. Белгород, Курск, Воронеж, Орел

Суд разрешил Михаилу Ефремову выйти из белгородской колонии по УДО.

Белгородцев с 1 мая могут начать лишать права на сохранение жилья в приграничье.

Курский завод «АПЗ-20» отказался от переезда в Воронеж или Подмосковье.

Аким Апачев выложил ролик с извинениями за граффити в курской Судже.

Сменилось руководство «Воронежсельмаша» Егора Коблика.

Орловским школьницам будут выплачивать 100 тыс. рублей при беременности.

Действие СЭЗ расширили на три муниципалитета Курской области.

В Воронежской области 15 апреля могут ввести противопожарный режим.