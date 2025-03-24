Главные новости за 24 марта. Белгород, Курск, Воронеж, Орел
Суд разрешил Михаилу Ефремову выйти из белгородской колонии по УДО.
Белгородцев с 1 мая могут начать лишать права на сохранение жилья в приграничье.
Курский завод «АПЗ-20» отказался от переезда в Воронеж или Подмосковье.
Аким Апачев выложил ролик с извинениями за граффити в курской Судже.
Сменилось руководство «Воронежсельмаша» Егора Коблика.
Орловским школьницам будут выплачивать 100 тыс. рублей при беременности.
Действие СЭЗ расширили на три муниципалитета Курской области.
В Воронежской области 15 апреля могут ввести противопожарный режим.