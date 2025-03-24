Аким Апачев выложил ролик с извинениями за граффити в курской Судже

Рэпер Аким Апачев опубликовал в своем Telegram-канале видео с извинениями перед жителями Курской области за граффити, оставленные в Судже. В обращении он пояснил, что не хотел никого обидеть и стремился поддержать российских бойцов на фронте.

«Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте, ездят через город и видят огромное количество украинских граффити»,— заявил Аким Апачев в ролике.

22 марта в Telegram-канале Wargonzo было размещено видео, где показано, как Апачев приехал в освобожденную Суджу и начал закрашивать граффити ВСУ и рисовать собственные.

Сегодня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе оперативного заседания правительства напомнил чиновникам о необходимости «сформировать административный материал» в отношении Апачева, нарушившего запрет на въезд в приграничные территории и «расписавшего нецензурными лозунгами здания». Также глава региона заявил, что извинения рэпера «не отменяют состава правонарушения».

Позже в своем Telegram-канале господин Хинштейн выложил опрос для региона о том, принимают ли они извинения Акима Апачева. По состоянию на 12:40 24 марта в нем приняли участие 32,3 тыс. человек, большинство из которых (77%) проголосовали за то, что «не верят» в извинения рэпера. Еще 10% посчитали, что он «исправился», а 13% ответили, что «рисовали граффити вместе с ним».

Вчера Александр Хинштейн назвал действия рэпера «хайпом на трагедии». Он пообещал привлечь господина Апачева к ответственности за нарушение запрета на въезд в приграничный район, использование ненормативной лексики и порчу имущества.

13 марта Министерство обороны России объявило об освобождении Суджи. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года. По данным на 22 марта, из курского приграничья был вывезен 571 человек.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Учится радоваться простым вещам».

Егор Якимов