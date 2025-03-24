В Воронежской области с 15 апреля могут ввести противопожарный режим

С 15 апреля в Воронежской области планируют ввести особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным господина Гусева, в области от лесных пожаров могут пострадать 839 населенных пунктов. С начала года в регионе зафиксировали 199 возгораний сухой травы — на 71% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также для реакции на чрезвычайные ситуации была сформирована региональная группировка РСЧС, в которую вошли более 12,8 тыс. человек и 3,9 тыс. единиц техники. Для тушения ландшафтных пожаров власти создали группировку из более чем 2,8 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники.

Егор Якимов