Суд разрешил Михаилу Ефремову выйти из белгородской колонии по УДО

Алексеевский райсуд Белгородской области сегодня удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима №4 в Алексеевке. Против этого не возражали ни администрация исправительного учреждения, ни прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ефремов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Ефремов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2023 году артист обращался в Алексеевский райсуд с ходатайством о замене неотбытой части срока принудительными работами. Позже он отозвал заявление.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). В октябре апелляционная инстанция сократила срок на полгода. С ноября артист находится в колонии.

В основу уголовного дела легла авария на Садовом кольце в Москве, которая произошла в июне 2020 года. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался от полученных травм в больнице. В крови актера нашли алкоголь и наркотики.

Алина Морозова