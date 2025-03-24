SAP стала самой дорогой европейской компанией, обойдя Novo Nordisk

Сегодня, 24 марта, акции германского разработчика ПО SAP выросли на Франкфуртской бирже на 1,4%, капитализация компании достигла €313,3 млрд. Таким образом, SAP стала самой дорогой европейской компанией, обойдя датского производителя препаратов для снижения веса Novo Nordisk, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Акции датской компании сегодня, 24 марта, упали более чем на 2% на Копенгагенской бирже, ее капитализация составила €309 млрд. Novo Nordisk была самой дорогой европейской компанией с сентября 2023-го, когда вытеснила с первого места LVMH. Акции Novo Nordisk активно росли после того, как ее препараты для снижения веса Wegovy и Ozempic приобрели большую популярность. Однако за последний год ее акции упали более чем на 41%. Акции SAP за этот период выросли почти на 41%.

«Novo была популярной в прошлом, однако мы видим, что ажиотаж спал. Одновременно с этим SAP выиграла от притока инвесторов в германские акции»,— считает аналитик Barclays Эммануэль Кау. Акции SAP растут в числе прочего из-за того, что страны ЕС все чаще стремятся развивать различные технологии внутри блока, а не покупать их у компаний из других регионов.

Яна Рождественская