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Главные новости 24 марта. Ростов-на-Дону и область

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в торговом комплексе. Огонь охватил около 500 квадратных метров.

На улучшение жилищных условий жителей Ростовской области выделят 5,6 млрд руб. из регионального бюджета в 2025-2027 годах.

В шести районах и двух городах Ростовской области отразили атаку двенадцати беспилотников.

Генеральный директор ПАО «Миллеровосельмаш» Алексей Удаев сообщил о приобретении 49,5% доли в уставном капитале публичного акционерного общества ростовским АО «Паритет».

Для строительства новой атомной электростанции «Южная» рассматриваются три площадки в Ростовской области и Краснодарском крае.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщило о приостановлении деятельности предприятия общественного питания в Ростове «в связи с грубыми нарушениями требований санитарных правил».

За пять лет на благоустройство городской среды в Ростовской области направили 11,1 млрд руб., из которых 8 млрд руб. выделили из федерального бюджета.

Арбитражный суд Ростовской области освободил от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Мясопромышленный комплекс "Донской"» Михаила Горчакова. Новым конкурсным управляющим утвержден Павел Немыкин.

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