Ростовское АО «Паритет» приобрело 49,5% доли ПАО «Миллеровосельмаш»

Генеральный директор ПАО «Миллеровосельмаш» Алексей Удаев сообщил о приобретении 49,5% доли в уставном капитале публичного акционерного общества ростовским АО «Паритет».

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По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Миллеровосельмаш» зарегистрировано в 1992 году в Миллеровском районе Ростовской области. Основной вид деятельности предприятия — производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Уставный капитал — 6,15 млн руб. По состоянию на 2024 год совладельцами общества значились АО «Корммаш» (25,03%), ООО «Орион» (24,77%) - оба из поселка Орловского Орловского района Ростовской области, а также два ликвидированных ООО — «Бизнес-Партит» (24,87%) и «Бизнес-Капитал» (24,77%) из Ростова-на-Дону. Выручка ПАО «Миллеровосельмаш» за третий квартал 2024 года составила 169,8 млн руб., убыток — 18,7 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец сентября 2024 года составляла 204,7 млн руб.

АО «Паритет» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2023 году. Профиль компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 55,3 млн руб. Генеральный директор — Ирина Зарайченко. В списке учредителей общества — 16 ООО, из который только четыре действующие: три ООО «Аякс» из Азова и ООО «Мегастрой» из поселка Яблоновского. По итогам 2024 года читая прибыль «Паритета» составила 11,2 млн руб.

Дмитрий Михеенко