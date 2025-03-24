На мясопромышленном комплексе «Донском» сменился конкурсный управляющий

Арбитражный суд Ростовской области освободил от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Мясопромышленный комплекс "Донской"» Михаила Горчакова. Новым конкурсным управляющим утвержден Павел Немыкин, член Союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства», говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как говорится в материалах дела, МПК «Донской» был признан несостоятельным определением Арбитражного суда Ростовской области от 18 декабря 2023 года. Тогда же исполняющим обязанности конкурсного управляющего общества был утвержден Михаил Горчаков. Однако решением областного арбитража от 06 декабря 2024 года, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2025 года, господин Горчаков был привлечен к административной ответственности и дисквалифицирован сроком на шесть месяцев.

По данным системы «СПАРК—Интерфакс», ООО «Мясопромышленный комплекс "Донской"» зарегистрировано в 2012 году в Ростове-на-Дону. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Бенефициар (100%) - Коля Тавакян, бывший совладелец ООО «Твой фермер». По итогам 2022 года (последние опубликованные данные), убыток ООО «МПК “Донской”» составил 22,2 млн руб., кредиторская задолженность — 46,6 млн руб.

Инициатором банкротства МПК «Донской» выступил Сбербанк, которому МПК «Донской» задолжал около 5,9 млн руб. Компания специализировалась на переработке и консервировании мяса. Аналитики Портала промышленного свиноводства считают, что банкротство МПК «Донской» может негативно повлиять на рынок мяса в Ростовской области, поскольку предприятие являлось одним из крупнейших производителей мясных изделий в регионе.

Василий Хитрых