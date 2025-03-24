На улучшение жилищных условий в Ростовской области выделят 5,6 млрд рублей

На улучшение жилищных условий жителей Ростовской области выделят 5,6 млрд руб. из регионального бюджета в 2025-2027 годах. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко через свой Telegram-канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, эти средства помогут более чем пяти тысячам человек улучшить свои жилищные условия.

Государственная помощь предоставляется молодым семьям, многодетным, работникам бюджетной сферы, ветеранам боевых действий, молодым ученым, участникам спецоперации и водителям общественного транспорта. Жители могут воспользоваться субсидиями на погашение процентов по жилищным кредитам, льготной ипотекой «Дисконт», ипотекой для выпускников-отличников под 1% годовых, а также субсидиями на оплату части стоимости жилья.

Для многодетных семей в регионе действует земельный сертификат взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства. В прошлом году региональными субсидиями воспользовались почти 1,5 тыс. жителей Ростовской области.

Тат Гаспарян