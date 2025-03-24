В центре Ростова на 90 суток закрыли предприятие общепита из-за кишечной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило о приостановлении деятельности предприятия общественного питания в Ростове «в связи с грубыми нарушениями требований санитарных правил».

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Согласно сообщению, санкция относится к предприятию общепита «с реализацией вне предприятия (на вынос)» ИП Дегальдо А.А. на ул. Мечникова,130.

В ходе проверки Роспотребнадзора там было выявлено наличие в обороте сельскохозяйственной продукции без ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной сопроводительной документации, а также «многочисленные грубые нарушения» требований санитарных правил, которые привели к возникновению очага кишечной инфекции.

В связи с этим деятельность предприятия запрещена на 90 суток.

Сергей Иванов