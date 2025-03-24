На благоустройство донских городов по нацпроекту направлено 11 млрд рублей

За последние пять лет на благоустройство городской среды в Ростовской области власти направили 11,1 млрд руб., из них 8 млрд руб. пошли из федерального бюджета. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В частности, было реализовано 12 проектов-победителей Всероссийского конкурса комфортной городской среды.

Согласно сообщению, всего за пять лет была преобразована 871 территория в больших и малых городах Дона. «Только в прошлом году удалось благоустроить 149 общественных пространств», - отмечается в сообщении. В планах на 2025 год ещё 168 объектов.

Преобразования реализуются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого горожане имеют возможность самостоятельно выбрать, на какие объекты следует направить финансирование.

Жители Дона смогут принять участие в соответствующем голосовании с 21 апреля по 12 июня.

Сергей Иванов