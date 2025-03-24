1 млрд рублей на ремонт девяти школ в Марий Эл, детский парк у нового театра Камала

В 2025 году в Марий Эл планируется отремонтировать 10 корпусов в девяти школах, выделив на общую сумму 1 млрд руб. Кроме того, в регионе уже начались работы по капитальному ремонту двух учебных заведений — в поселке Мари-Турек и городе Волжск.

В 2025 году на территории нового здания театра им. Камала планируется завершить строительство парка, предназначенного для детей всех возрастов. В парке появится лесной фонтан, а также будут обустроены специальные зоны для водных развлечений и театральных эффектов.

Зарплата главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Анвара Гатиятулина за сезон 2024/2025 составляет 40 млн руб. В тройке лидеров по зарплатам за сезон третье место занимает тренер «Металлурга» Андрей Разин, второе — наставник «Локомотива» Игорь Никитин. Возглавляет рейтинг главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

В 2026 году Республика Татарстан получит свыше 2 млрд руб. для создания научно-производственного центра, ориентированного на испытания и совершенствование технологий в сфере гражданских беспилотных авиационных систем (БПЛА). Помимо Татарстана финансирование выделено еще для 15 регионов.

По результатам 2024 года выручка «Казаньоргсинтеза» выросла на 5,4%, достигнув 104,9 млрд руб., а прибыль предприятия составила 10,6 млрд руб. Как отмечал генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин в августе 2024 года, финансовые показатели первого полугодия были ограничены из-за остановки одного из реакторов синтеза полиэтилена для проведения модернизации. На тот момент на объекте выполнялись завершающие пусконаладочные работы.

В Татарстане за 705 млн руб. откроют пять центров для развития настольного тенниса в муниципальных районах. В конце марта новые спортивные объекты появятся в Ютазинском, Бавлинском, Агрызском, Апастовском и Сабинском районах. Центральная церемония открытия пройдет в поселке Шемордан.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил с предложением ограничить торговлю алкоголем в жилых домах. Для реализации этой инициативы он намерен обратиться за поддержкой в Госсовет Татарстана.

Артём Дергунов