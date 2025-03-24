Пять центров для развития настольного тенниса откроют в муниципальных районах Татарстана за 705 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 5 районах Татарстана откроют центры развития настольного тенниса за 705 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В 5 районах Татарстана откроют центры развития настольного тенниса за 705 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открытие новых спортивных учреждений в конце марта запланировано в Ютазинском, Бавлинском, Агрызском, Апастовском и Сабинском районах. Центральная церемония торжественного открытия состоится в поселке Шемордан.

Планов по открытию таких центров в других районах Татарстана пока нет, но Министерство спорта намерено в будущем разработать новую республиканскую программу по развитию настольного тенниса.

«В Казани настольный теннис востребован, но пока не рассматривается вопрос строительства новой площадки. Возможно, будут какие-то альтернативные программы по развитию настольного тенниса», — рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе ведомства.

Татарстан в 2024 году занимает 3-е место в России по числу выигранных международных турниров за пределами России.

Дарья Сайфиева