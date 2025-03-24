В 2024 году выручка «Казаньоргсинтеза» увеличилась до 104,9 млрд рублей

По итогам 2024 года «Казаньоргсинтез» увеличил выручку на 5,4%, она составила 104,9 млрд руб. Информация об этом появилась в отчетности компании по МСФО на сайте раскрытия информации.

Прибыль «Казаньоргсинтеза» составила 10,6 млрд руб. В августе 2024 года генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин рассказал, что в первом полугодии финансовые результаты предприятия были ограничены из-за остановки одного из реакторов синтеза полиэтилена на модернизацию. Тогда на объекте завершались пусконаладочные работы.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» выросла на 2% и увеличилась до 44 млрд руб.

Диана Соловьёва