У нового театра Камала в 2025 году планируется открыть парк для детей

На территории нового здания театра им. Камала в 2025 году планируется завершить строительство парка для детей всех возрастов. Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов на деловом понедельнике в мэрии Казани.

В новом парке установят лесной фонтан и создадут зоны для водных развлечений и театральных эффектов.

Ранее сообщалось, что на благоустройство территории у нового театра Камала направили более 1 млрд руб. Работы начались в 2024 году одновременно со строительством здания.

Театр официально открыли 20 января 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 13 млрд руб. Площадь семиэтажного театра составляет 56 тыс. кв. м. Четыре зрительских зала рассчитаны на 1,5 тыс. мест.

Дарья Сайфиева