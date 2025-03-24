В Марий Эл отремонтируют здания 9 школ на 1 млрд рублей

В 2025 году в Марий Эл отремонтируют 10 зданий в 9 школах на общую сумму 1 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Также в регионе уже приступили к капитальному ремонту двух школ: в поселке городского типа Мари-Турек и в Волжске.

Также Юрий Зайцев сообщил о планах приступить к строительству еще одной школы в Волжске в 2026 году за счет собственных средств региона.

«Ведем работу по актуализации сметной стоимости объекта для проведения конкурентных процедур уже в этом году», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл планируют отремонтировать 19 медучреждений за 333 млн руб.

Дарья Сайфиева