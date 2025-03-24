Мэр Набережных Челнов призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах
Продажа алкогольных напитков в многоквартирных жилых домах должна быть запрещена, заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на деловом понедельнике.
Мэр Набережных Челнов призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«К сожалению, закон это позволяет, но мы должны это изменить», — отметил он.
Наиль Магдеев планирует обратиться в Госсовет Татарстана за поддержкой этой инициативы.
В 2024 году в Татарстане одобрили законопроект об ограничениях на продажу алкоголя в определенное время. Документ включает введение запрета на продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных на первых этажах жилых домов. Согласно новым правилам такие заведения смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 22:00.