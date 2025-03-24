Зарплата главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Анвара Гатиятулина в сезоне 2024/2025 составляет 40 млн руб. Рейтинг доходов наставников команд КХЛ в текущем сезоне опубликовал «Спорт-Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплата тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина за сезон составила 40 млн рублей

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Зарплата тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина за сезон составила 40 млн рублей

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В тройке лидеров по зарплатам за сезон третье место занимает тренер «Металлурга» Андрей Разин (70 млн руб.), второе — наставник «Локомотива» Игорь Никитин (85 млн руб.). Возглавляет рейтинг главный тренер ЦСКА Илья Воробьев (90 млн руб.).

Ранее сообщалось, что выручка хоккейного клуба «Ак Барс» в 2024 году снизилась на 96 млн руб.

Дарья Сайфиева