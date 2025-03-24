В Москве начался пожар в элитных апартаментах «Роза Росса»

На улице Тимура Фрунзе в московском районе Хамовники загорелась кровля шестиэтажного здания, сообщило МЧС. На месте работает пожарно-спасательная служба, о пострадавших не сообщается. Другой информации не приводится.

По данным Telegram-канала Mash, огонь охватил пентхаус на вернем этаже жилого комплекса (ЖК) «Роза Росса» на Зубовской улице. Сообщается, что загорелась временная конструкция из деревянных балок, покрытая пластиком, площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. Telegram-канал «Москвач» утверждает, что ранее на крыше здания проводили сварочные работы, а на Зубовской улице перекрыли движение из-за происшествия. По их данным, площадь пожара достигла 400 кв. м.

Жилой комплекс «Роза Росса» считается элитными апартаментами. Дом выполнен по проекту итальянского архитектора Пьеро Лиссони, стоимость 1 кв. м в ЖК превышает 1 млн руб. В 2023 году в здании уже горела крыша, тогда СМИ сообщали, что причиной могло стать замыкание.

Никита Черненко