Правительство утвердило стратегию по демографической политике

Правительство утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики. Документ рассчитан до 2036 года, ключевым механизмом станет национальный проект «Семья», сообщили в пресс-службе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщила на заседании правительства вице-премьер Татьяна Голикова, стратегия включает достижение 13 показателей, в том числе рост количества многодетных семей и снижение их уровня бедности, а также суммарный коэффициент рождаемости.

Стратегия предполагает расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских больниц, совершенствование скрининговых программ для беременных женщин и детей, развитие программ реабилитации и психологической поддержки женщин после рождения ребенка.

Мероприятия нацпроекта «Семья» будут нацелены на «укрепление института семьи» и «продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей», отмечается в сообщении правительства. Одним из направлений стратегии также является формирование у россиян мотивации к здоровому образу жизни.

Стратегию по реализации семейной и демографической политики правительство подготовило еще в ноябре 2024 года. РБК со ссылкой на документ писало, что стратегия предполагает рост суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей на одну женщину) с 1,41 в 2023 году до 1,6 к 2030-му и 1,8 к 2036-му. Рождаемость должна увеличиться с 1,41 до 1,8 к 2036 году, ожидаемая продолжительность жизни — с 73,41 до 81 года.

Полина Мотызлевская