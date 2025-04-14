Сегодня исполняется 55 лет губернатору Московской области Андрею Воробьеву

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Фото: пресс-служба губернатора Московсокой области Андрей Воробьев

Фото: пресс-служба губернатора Московсокой области

Его поздравляет Герой Труда РФ, народный артист РСФСР Никита Михалков:

— Поздравляю Андрея Юрьевича — не как губернатора Московской области, не как политического деятеля и даже не как отца семейства, а имею редкую возможность поздравить его с днем рождения как замечательного партнера по футболу. И думаю, что такое поздравление включает в себя все мною перечисленное — это и партнерство, и острота ума, и точный удар, и радость от победы, и даже от поражения, потому что в нашем случае поражение — оно всегда от друзей. Очень желаю, Андрей Юрьевич, сохранять все эти качества и применять их вовремя, и всегда с пользой для общего дела. Обнимаю.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»