Дни рождения
Сегодня исполняется 55 лет губернатору Московской области Андрею Воробьеву
Андрей Воробьев
Фото: пресс-служба губернатора Московсокой области
Его поздравляет Герой Труда РФ, народный артист РСФСР Никита Михалков:
— Поздравляю Андрея Юрьевича — не как губернатора Московской области, не как политического деятеля и даже не как отца семейства, а имею редкую возможность поздравить его с днем рождения как замечательного партнера по футболу. И думаю, что такое поздравление включает в себя все мною перечисленное — это и партнерство, и острота ума, и точный удар, и радость от победы, и даже от поражения, потому что в нашем случае поражение — оно всегда от друзей. Очень желаю, Андрей Юрьевич, сохранять все эти качества и применять их вовремя, и всегда с пользой для общего дела. Обнимаю.